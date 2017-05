In Singapur gibt es jetzt Luxusautos auf Knopfdruck

In Singapur hat Autobahn Motors den größten Verkaufsautomaten für Luxusfahrzeuge eröffnet. Der 15-stöckige Turm fasst bis zu 60 Autos - allesamt Luxusmarken wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley oder Porsche. Die Fahrzeuge bringt Autobahn Motors durch einen Verkaufsprozess an an den Kunden, der an Getränke- oder Süßigkeitenautomaten erinnert.

So funktioniert es

Der im Erdgeschoss befindliche Käufer wählt per Tablet-App das gewünschte Modell aus, woraufhin dieses innerhalb von wenigen Minuten über eine bewegliche Plattform durch die Mitte des Turms nach unten befördert wird. Dann kann der Interessent das Auto in Augenschein nehmen, probefahren - oder nach Bezahlung gleich damit nach Hause fahren.

This Futuristic Building was Built just to Park their 60 Supercars https://t.co/WmoyhlCjgf https://t.co/BvjRbevunJ — Autobahn Motors SG (@AutobahnSG) 11. Mai 2017

Parken neu gedacht

“Wir mussten unseren Anforderungen nach Platz für viele Autos nachkommen. Gleichzeitig wollten wir kreativ und innovativ sein”, erklärte Autobahn Motors-Chef Gary Hong gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Betreiber von Parkhäusern hätten bereits Interesse an seinem Konzept der Auto-Aufbewahrung gezeigt.

(red.)