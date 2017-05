Wie die "Rich Kids of London" ihren Maserati MC12 polieren

Sie fahren mit dem Maserati zur Schule, fliegen im Privatjet in Urlaub und putzen ihre Schuhe mit 50 Pfund Noten. Der Instagram-Account der "Rich Kids of London" zeigt das privilegierte Leben einiger junger Menschen in London.

Vor einem Tag wurde ein Video veröffentlicht, das vielen Internet-Usern zu weit geht. Die protzigen Kids veröffentlichen es mit dem Text: "Es gibt nur einen Weg, den ikonischen Maserati MC12 richtig zu polieren.“ Zu sehen ist ein (schwanzwedelndes) Malteser-Hündchen, das als Reinigungstuch fungiert. Im Hintergund kichern die Schnösel-Kids.

So wird der Autolack auf Hochglanz gebracht...

Mit derartig polarisierenden Inhalten und provokanten Hashtags wie etwa '#richerthanyou' (dt. reicher als du) ernten sie viel SPott im Netz, gewinner aber auch schnell viele Follower. Der Reichtum, der auf den Fotos zur Schau gestellt wird bedient den Voyeurismus der Nutzer. Inzwischen folgen mehr als 425.000 User den superreichen Sprösslingen der englischen Hauptstadt bei Instagram. Der erste Account dieser Art "Rich Kids of Instagram" hat 388.000 Follower. Die Beschreibung des ursprünglichen Kanals sagt alles aus: "They have more money than you and this is what they do." (dt. Sie haben mehr Geld als du und das ist es, was sie tun).

Es gibt eine Gegenbewegung

Wer diesen Internet-Trend nicht nachvollziehen kann, ist vielleicht an der Gegenbewegung interessiert. Unter dem Hastag #distractiecubaniputini (dt. Wenig Geld, viel Spaß) machen sich rumänischen Jugendliche über die superreichen Proleten lustig.

Kunstvoll stellen sie die dekadenten Posts der "reichen Instagram Kids" nach. So wird statt dem glitzerndem iPhone schon mal die gute alte Wählscheibe des Telefons der Oma gezeigt, aus der schwarzen American Express wird die bescheidene Dorfbank EC-Karte und aus Luxusautos schlichtweg Modelle.

