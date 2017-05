Moto3 Le Mans: Bei einem Massencrash stürzte das halbe Fahrerfeld

Schrecksekunde beim Moto3-Rennen in Le Mans am vergangenen Sonntag: Bei einem Massencrash stürzt das halbe Fahrerfeld. Auslöser des Crashs, in den mindestens zwölf Piloten verwickelt waren, war eine langgezogene Ölspur von einem Sturz in der ersten Runde. Das Rennen musste unterbrochen werden, um Menschen und Motorräder von der Strecke zu holen. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Renndistanz bei einem Neustart auf 16 Runden verkürzt.





Da in der Moto3-Klasse keinen Ersatzmaschinen erlaubt sind, müssen die Teams und Fhrer die beschädigten Bike innerhalb von fünf Minuten zu den Boxen zurückbringen. Aber weil zuerst die Ölspur beseitigt werden musste, hat sich die Quick-Re-Start-Prozedur ohnedies verzögert.

Obwohl die unglaublichen Aufnahmen Schlimmes vermuten lassen, stellte sich bei einem anschließenden medizinischen Check heraus, dass alle an dem Massensturz beteiligten Fahrer fit für den Neustart des Rennens waren. Der Sieg ging an WM-Leader Joan Mir aus Spanien, der auf der Ölspur ebenfalls stürzte.