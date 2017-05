Der neue Ford-Chef überzeugte schon Steve Jobs

Früher verkaufte er Büromöbel, jetzt leitet er einen Automobilkonzern. James Hackett startete seine Karriere im Silicon Valley. Bis vor kurzen stand er Smart Mobility vor. Die erst vor gut einem Jahr gegründeten Ford-Sparte, sollte das Traditionsunternehmen bei selbstfahrenden Autos und Mobilitätsdiensten voranbringen. Jetzt muss sich Hackett neuen Herausforderungen stellen. Er rückt an die Konzernspitze, der bisherige Vorstandschefs Mark Fields ist damit Geschichte.

Sanierer ersetzt Sonnyboy

"Man hat mit ihm einen Sonnyboy an der Spitze gehabt, der sehr gut positive Nachrichten verkünden kann, der das Unternehmen aber vielleicht nicht hart genug geführt hat", sagt Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. Er geht davon aus, dass Hackett mehr Gewicht auf Profitabilität legen werde. Auch andere Analysten erwarten, dass der als Sanierer bekannte Hackett den von Fields eingeleiteten Sparkurs verschärfen soll. An der Wall Street kam der Wechsel jedenfalls gut an: Die Ford-Aktie legte um 1,5 Prozent zu.

Der Silicon Valley-Profi

Aber zurück zur Person James Hackett. Der 62-Jährige Topmanager gilt als stiller Revolutionär. Früh erkannte er die Bedeutung des Silicon Valleys und kaufte die Designberatung Ideo, um aus der verschlafenen Firma Steelcase einen der modernsten Büroeinrichter zu machen. Obwohl Steve Jobs den Deal anfangs belächelte, überzeugte ihn Hackett persönlich von den Vorzügen der Steelcase-Produkte. Schon bald darauf wurden die Büros von Apple mit Stahlmöbeln gefüllt. Nicht zuletzt damit hat sich Jim Hackett einen Namen im Valley gemacht. In seinen 20 Jahren als CEO von Steelcase sparte Hackett 12.000 Arbeitsplätze ein und brachte das Unternehmen auf einen neues Level. Wo es früher nur um die reinen Herstellung von Möbeln ging, wurden plötzlich die Arbeitsplätze der Zukuft gestaltet.

Ein waschechter CEO

"Er ist nicht nur eine verrückter Visionär, sondern ein echter CEO", sagt Ideos-Gründer David Kelley gegenüber Bloomberg über seinen Weggehfährten. Zudem sei Hackett gut vernetzt, weil er ja immer im Silicon Valley gearbeitet habe. Dass er dort durch eine harte Schule gegangen ist und sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lässt, zeigt seine Antwort auf die Frage eines Reporters. Es ging um die Kritik von US-Präsident Donald Trump bezüglich den milliardenschwere Plänen zum Bau eines Autowerks in Mexiko.

"Wir sind ein globales Unternehmen und wir haben eine eigene Strategie, die nur uns gehört", kontert Hackett und setzt nach: "Wir werden auf der ganzen Welt produzieren."

>>> Bloomberg

(bloomberg/past)