Hitler legte vor 79 Jahren den Grundstein für VW

Alles begann Ende Mai vor 80 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ist in Berlin die "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" gegründet worden. Es handelt sich hierbei um den Vorläufer des Volkswagen-Konzerns. Ein Jahr später wurde dann der Grundstein für das Werk in Wolfsburg gelegt.

Blick in die Vergangenheit

Es war Adolf Hitler, der am 26. Mai 1938 nahe dem niedersächsischen Fallersleben am Mittellandkanal den Grundstein für das legte, was heute nicht weniger als das Herz von Europas größtem Autobauer ist. Ziel war es, den von Ferdinand Porsche entwickelten "Deutschen Volkswagen" - oder auch "KdF-Wagen" - zu bauen. Was damals von Nazipropaganda inszeniert begann und von Hitler anfangs als Volksmotorisierung verkauft wurde, mündete schon bald in einen Rüstungsbetrieb, in dem 1944 rund zwei Drittel der Belegschaft Zwangsarbeiter waren.

Auto-Serienfertigung des "Typs 1"

Im Dezember 1945 lief unter der Kontrolle der Briten mit 55 Fahrzeugen die Auto-Serienfertigung des "Typs 1", des Käfers, an. In den folgenden acht Jahrzehnten entwickelte sich Volkswagen zum größten Autobauer Europas, zeitweise zum weltgrößten Autohersteller. Der Konzern umfasst heute zwölf Marken - darunter die Stammmarke VW, aber auch Audi, Porsche oder Skoda. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 620.000 Mitarbeiter und liefert jährlich mehr als zehn Millionen Fahrzeuge aus.

Im September 2015 rutschte Volkswagen allerdings in eine tiefe Krise: Damals gab VW zu, in großem Stil bei Abgastests von Diesel-Fahrzeugen getrickst zu haben - und ringt nach zahlreichen Klagen und Milliarden-Vergleichen in den USA um Vertrauen.

Absatzerfolge trotz Krise

Trotz Negativ-PR durch die Diesel-Krise hatte Volkswagen 2016 gemessen am Absatz seinen japanischen Erzrivalen Toyota als weltgrößten Autobauer abgelöst. Die Toyota-Gruppe, zu der auch der Kleinwagen-Anbieter Daihatsu Motor und der Nutzfahrzeug-Hersteller Hino Motors gehören, verkaufte 2016 insgesamt 10,17 Millionen Autos. Das ist ein knapper Anstieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Erzrivale aus Wolfsburg setzte dagegen 10,31 Millionen Fahrzeuge ab - ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber 2015. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass der japanische Branchenprimus damit die Führung als größter Autobauer abgeben musste.

(APA/dpa/past)