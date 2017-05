Bugatti Chiron sorgt selbst in Monaco für Wirbel

Wow-Effekt in Dunkelrot: Wenn ein Bugatti Chiron auftaucht, zieht er sogar in Monaco alle Blicke auf sich – Passanten werden dann schnell zu Paparazzi. Das schnellste für die Straße zugelassene Serienfahrzeug der Welt muss natürlich sofort gefilmt werden, wie ein YouTube-Clip beweist. Mit der Auslieferung der ersten von insgesamt 500 Chirons wurde erst im März begonnen. Noch ist es also etwas ganz Besonderes diesem Supersportwagen im Verkehr zu begegnen. Wie beim Veyron bleibt es bei der streng limitierten Auflage von 500 Exemplaren – pro Jahr sollten 50 Fahrzeug die Manufaktur verlassen.

Im Supercar arbeitet ein mächtiger Achtliter-W16 mit Abgasturboladern und Ladeluftkühlern als Mittelmotor, der seine Kraft auf alle vier Räder abgibt. In Sachen Leistung kommt der Bugatti Chiron auf 1.500 PS und ein maximales Drehmoment von 1.600 Nm. Als Top-Speed sollten nach Computersimulationen 463 km/h erreicht werden, Bugatti 420 km/h gibt an.

Bugatti Chiron: 16 Zylinder, 1500 PS

Dieses Auto ist jedenfalls nichts für Otto Normalverbraucher immerhin kostet der Bugatti Chiron 2,856 Millionen Euro. Wer sich noch eine Chiron sichern will, muss mit einer Anzahlung von 200.000 Euro rechnen, bei der endgültigen Bestellung werden weitere 900.000 Euro fällig, den Rest zahlt der Kunde bei Übergabe.

(red.)