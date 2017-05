Ferdinand Dudenhöffer: "Junge verlieren die Lust am eigenen Auto"

Wer in Deutschland einen Neuwagen kauft, ist im Schnitt 52,6 Jahre alt - und damit deutlich älter als die Gesamtbevölkerung. Das zeigt eine neue Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen. CAR-Leiter Ferdinand Dudenhöffer spricht von einem "Methusalem-Effekt" auf dem Automarkt. Das durchschnittliche Lebensalter aller Autohalter in Deutschland steige kontinuierlich an. Der Anteil der Autofahrer, die 60 Jahre und älter sind, habe einen Wert von 31,8 Prozent erreicht.

Eine ähnliche Verteilung trifft auch auf Österreich zu. Bei den Neuzulassungen ist die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen Fahrzeughalter am stärksten vertreten. Seit 2013 erhebt die Statistik Austria auch das Alter der Käufer eines Neuwagens. Ein Blick auf die Daten zeigt deutlich: Die 20- bis 39-Jährigen machen dabei nur einen geringen Teil aus. So fallen im Jahr 2016 von insgesamt 329.604 neu zugelassenen PKWs nur 26.419 Stück in diese Käuferschicht.

Der "emotionale Kick" fehlt

Warum diese Entwicklung am Automarkt zu erkennen ist, lässt sich aber nicht nur durch die hohen Preisen eines Neuwagens begründen. "Die jungen Menschen verlieren die Lust am eigenen Auto", meint Autoprofessor Dudenhöffer.

SUV als "die überwältigende Innovation"

Der Automobilforscher hält der Branche vor, dass sie in den zurückliegenden Jahren keine großen Innovationen hervorgebracht habe, mit denen sich jüngere Käufer begeistern ließen. Der Dieselantrieb sei nach wie vor das Maß der Dinge, der SUV gelte als "die überwältigende Innovation". "Radikale oder disruptive Innovationen sieht man außer beim Elektropionier Tesla kaum", so Dudenhöffer. Der "emotionale Kick" sei in den vergangenen Jahren immer stärker abhandengekommen. So laufe der Vertrieb in den alten Bahnen, das Autohaus sitzt im Gewerbegebiet, Internet ist für die freien Online-Börsen, die Automessen der Welt zeigen die bekannten Konzepte.

Möglicherweise könnte die neue Generation von Elektroautos für eine Wende sorgen, weil damit ein echter Innovationsschub ausgelöst werde.

