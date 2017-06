Carlos Tevez kickt elf Minuten für einen Porsche

Profi-Fußballer müsste man sein. Ihr gewaltiges Einkommen macht es möglich, dass bei so manchem eine ganze Flotte von Supercars in der Garage steht. Die Athleten verfügen über Summen, die ein normaler Arbeitnehmer in der Regel in seinem ganzen Leben nicht verdienen wird.

Der englische Online-Autohändler Carspring hat nun 250 der besten Fußballer weltweit unter die Lupe genommen und ermittelt, wie lange diese Fußballer auf dem Platz stehen müssten, um ihr aktuelles Auto abzuzahlen. Der Wert der Fahrzeuge entspricht den Händlerpreisen in dem Land des aktuellen Teams, in dem der Fußballer unter Vertrag ist.

Die benötigte Spielzeit wurde errechnet, indem Carspring das geschätzte Jahresgehalt der Fußballer ohne Bonuszahlungen durch die Anzahl der Ligaspiele geteilt hat. Ganz eindeutig ist die Erhebung nicht: Beim Gehalt pro Minute wurden Verletzungen, Zeit auf der Bank oder Trainingszeit nicht berücksichtigt. Dennoch bekommt man ein Gefühl dafür in welchen Dimensionen die Gehälter angesiedelt sind:

Nissan Micra vs. Porsche Panamera

Nur 11 Minuten und 17 Sekunden braucht Jesús Navas von Manchester City um sein Auto zu bezahlen. Nun ist ein Nissan Micra auch nicht übertrieben teuer, er kostet rund 17.000 Euro.

Carlos Tevez legt die Latte deutlich höher: Er muss China bei Shanghai Shenhua gerade mal 11 Minuten und 35 Sekunden auf dem Platz stehen, um danach beim Händler einen Porsche Panamera Turbo S (Listenpreis: rund 150 000 Euro) zu bestellen. Zum Vergleich: N'Golo Kanté braucht bei Chelsea 12:35 Minuten für seinen Mini Cooper SD.

Die Luxusautos der Fußball-Stars

Ronaldo und sein Bugatti Veyron

Es geht freilich luxuriöser: Für seinen Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (1,74 Millionen Euro) musste sich Superstar Christiano Ronaldo 5 Stunden, 15 Minuten und 20 Sekunden ins Zeug legen. Lionel Messi muss beim Stammverein FC Barcelona 31 Minuten und 32 Sekunden im Einsatz sein, um seinen Ferrari F30 Spider zu finanzieren. Top-Spieler Zlatan Ibrahimovic steht bei Machester United 1 Stunde, 51 Minuten und 49 Sekunden am Platz um seinen Porsche 918 Spyder abzubezahlen.

Götze und Boateng schwören auf Mercedes

Bei den Deutschen hat Benedikt Höwedes seinen Wagen am schnellsten finanziert: Er kann sein bodenständiges VW Beetle Cabrio (ab 23.100 Euro) nach 15 Minuten und 52 Sekunden abbezahlen. Weniger als eine Halbzeit spielen Mario Götze (37:05 Minuten, Mercedes SL 500, ab ca. 124 000 Euro) und Jerome Boateng (42:52 Minuten, Mercedes AMG G 63, ab 145 500 Euro) für ihr Auto.

Welche Autos zu welchen Spielertypen passen

Es gibt noch einige interessante Erkenntnisse aus der Studie, einschließlich der Tatsache, dass die Position eines Spielers den Fahrzeugtyp beeinflusst:

Mittelfeldspieler und Stürmer besitzen überdurchschnittlich oft Sportwagen, Verteidiger und Torhüter fahren dagegen meistens SUV.





Cristiano Ronaldo besitzt das schnellste Auto der Welt und wird der erste Fußballer sein, der einen Bugatti Chiron besitzt.





Von den zehn Fußballern, die die teuersten Autos besitzen, spielen fünf im Mittelfeld und vier im Sturm.





Unter den zehn Spielern mit den günstigsten Autos sind vier Verteidiger und zwei Torwarte.

