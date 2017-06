Razzia bei Tuning-Event in Pasching

Rund 10.000 Besucher nahmen am vergangenem Sonntag an einem Auto-Tuning-Event in Oberösterreich teil. Von den etwa 1.000 ausgestellten Fahrzeugen wurden 29 Kennzeichen abgenommen, weil die vorgenommenen Veränderungen an den auffrisierten Fahrzeugen nicht mit den Typisierungen übereinstimmten.

Weitere 47 bemängelte Fahrzeuge müssen noch von einer KFZ-Überprüfungsstelle inspiziert werden, ob sie nach Paragraf 56 des Kraftfahrgesetzes überhaupt verkehrssicher sind. Zudem hagelte es 135 Verwaltungsanzeigen und 28 Organmandate.

Zu gröberen Zwischenfällen kam es laut Polizei nicht. Allerdings sorgten Hupkonzerte, Fehlzündungen und aufheulende Motoren für Lärmbeeinträchtigungen. Die Schwerpunktkontrollen führte die Landesverkehrsabteilung Oberösterreich mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und dem Land Oberösterreich durch.

(APA)