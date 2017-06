Chevrolet Vega: Vom glücklichen Auto keine Spur

Es gibt Autos die schuld daran sind, dass die US-Autoindustrie ihren einst glänzenden Ruf verlor. Einer davon ist mit Sicherheit der Ford Pinto. Seinen niedrigen Basispreis von 2000 Dollar bezahlten Käufer im schlimmsten Fall mit dem Leben. Denn ein Konstruktionsfehler ließ den Kleinwagen bei einem Heckaufprall in Flammen aufgehen.

Moderner Vierzylindermotor

Aber auch sein direkter Konkurrent, der Chevrolet Vega, zählt dazu. Mit seinen 4,3 m Länge ist er eigentlich ein stattliches Auto. In den Maßstäben 70er-Jahre galt er aber als das, was man damals unter einem Kleinwagen verstand. Merkmal des Hecktrieblers war der 2,3 Liter große, moderne Vierzylindermotor mit oben liegender Nockenwelle.

Sonst glänzte das Auto aber vor allem mit Mängeln : Undichte Motoren, schlechte Fahreigenschaften und billige Verarbeitung verärgerten die Käufer des Vega, der neben Ford Pinto auch gegen AMC Gremlin antrat. Der Vega war so unzuverlässig, dass zu damaliger Zeit darüber gescherzt wurde, dass egal wann man einen Vega auf der Straße sah er entweder aus der Motorhaube rauchte oder gerade abgeschleppt wurde...

Marketing geglückt

Trotz negativer Resonanz, hielt General Motors aus Imgage-Günden an der Produktion fest und setzte auf Marketing. Und wie es der Zufall so will, wurde der Chevrolet Vega 1971 sogar zum "Motor Trend Auto des Jahres" gekürt. Die Fernsehwerbung aus dem Jahr 1972 wirbt mit "glücklichen Autos". Im Spot bilden die Autos ein Smiley-Gesicht. "Warum diese Autos lächeln? Weil sie Vegas sind. Und Vegas sind sehr glückliche Autos", heißt es es von der Stimme aus dem Off. Heute sehr amüsant anzusehen, damals ein leeres Versprechen.

Neue Wege beim Transport

Innovativ war beim Vega nur, dass er dafür konzipiert wurde, vertikal mit der Fahrzeugfront nach unten transportiert zu werden. Dadurch konnten auf den Zügen mehr Fahrzeuge pro Fläche verschifft werden. Dafür hatten beispielsweise die Batterien Einfüllkappen auf der Rückseite, um ein Auslaufen während des Transits zu vermeiden.

In den Modelljahren von 1971 bis 1977 wurden mehr als zwei Millionen Stück verkauft. Der Vega prägte das amerikanische Straßenbild bis in die 1980er Jahre.

(past)