"Held von Illinois" springt in fahrendes Auto

Es begann wie ein ganz normaler Tag. Der 39-Jährige war am vergangenen Freitag wie sooft mit seinem Wagen in Dixon (US-Bundesstaat Illinois) unterwegs. Doch dann bemerkte er einen immer langsamer werdenden Verkehrsteilnehmer. Als er in das Auto hineinblickte, sah er einen Mann, der sich die Brust hielt und stark verkrampfte. Das berichten US-Medien wie der Chicago Tribune oder CNN.

Tompkins reagierte blitzschnell, brachte seinen Wagen mitten auf der Straße zum Stillstand und rannte zu dem Auto. Gleichzeitig kam ein Streifenwagen hinzu, der alles mit der Dascam aufzeichnete. Auf dem Video ist zu sehen, wie Tompkins durch die offene Scheibe auf der Beifahrerseite springt und den Wagen zum Stillstand bringt. Anschließend schiebt er zwei Finger in den Mund des Mannes, damit dieser sich nicht auf die Zunge beißen kann.

Der Mann wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer nahm via Facebook Kontakt mit Tompkins auf. Er bedankte sich und teilte diesem mit, dass er zum ersten Mal solch einen Anfall hatte. Inzwischen wird Randy Tompkins im Internet als Held gefeiert. Seine selbstlose Rettungsaktion wurde von einer Dashcam mitgefilmt, die Polzei verbreitete den Clip, um ihm zu danken.

