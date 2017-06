Keine Rettungsgasse für Feuerwehr – Auto brannte völlig aus

Dass die Rettungsgasse für Österreichs Autofahrer noch immer eine Herausforderung ist, zeigt ein Fall der sich Dienstagnachmittag auf der Südautobahn bei Zöbern (Neunkirchen) ereignet hat.



Der Wagen eines Steirers hatte während der Fahrt Feuer gefangen, der Mann konnte sein Fahrzeug aber noch rechtzeitig abstellen und brachte sich in Sicherheit. Für das Auto kam allerdings jede Hilfe zu spät, wie ein Video der "Kleinen Zeitung" zeigt.



Weil manche Autofahrer sich vernatwortungslos verhielten und keine Rettungsgasse bildeten, verloren die Einsatzkräfte im 1,5 Kilometer langen Stau 15 Minuten. Einige Feuerwehrleute mussten zu Fuß vorauslaufen, um die Lenker zum Platz machen zu bewegen.

Als die Einsatzkräfte endlich beim Wagen des Steirers ankamen, war das Fahrzeug bereits völlig ausgebrannt. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im März diesen Jahres in Deutschland. Damals wurden 30 Rettungsgassen-Blockierer von der Feuerwehr angezeigt. Aus gegeben Anlass noch einmal zur Erinnerung:

So funktioniert die Rettungsgasse

Alle Fahrzeuge auf der äußersten linken Spur fahren an den linken Fahrbahnrand und ordnen sich parallel zum Straßenverlauf ein. Alle anderen Fahrzeuge fahren so weit wie möglich nach rechts und ordnen sich am rechten Fahrbahnrand parallel zum Straßenverlauf ein. Dabei soll auch der Pannenstreifen befahren werden. Dadurch entsteht in der Mitte die Rettungsgasse.

Die wichtigsten Verhaltensregeln im Überblick

Bilden der Rettungsgasse bereits bei Staubildung oder stockendem Verkehr





Die Rettungsgasse muss auch bestehen bleiben, wenn die Einsatzfahrzeuge bereits passiert haben. Sie darf erst aufgelöst werden, wenn der Verkehr wieder fließt.





Die Rettungsgasse gilt auf Autobahnen, Schnellstraßen und Autostraßen

(red.)