Luxusgut Garagenplatz: Wiener zahlen bis zu 95 Euro

Die Mietpreise für Garagen und Stellplätze erreichen in den österreichischen stattliche Höhen, das zeigt eine Analyse der Immobilienplattform "immowelt.at"

Demnach sind Stellplätze in Wien und in Innsbruck am teuersten. Durchschnittlich 95 Euro kosten dort feste Garagenplätze pro Monat. Etwas preiswerter parken Stellplatzmieter in Linz (83 Euro) und Salzburg (82 Euro). Deutlich günstiger sind Garagenstellplätze dagegen in Graz (66 Euro).

Einfluss auf die Höhe der Preise hat neben dem allgemeinen steigenden Mietniveau natürlich das aktuelle Verhältnis von Angebot und Nachfrage: Die jeweils im Bundesland gültige Bauordnung regelt dabei, wie viele Autostellplätze pro neu gebauter Wohneinheit bereitgestellt werden müssen. So muss beim Neubau von Wohnungen in den meisten Fällen mindestens ein Stellplatz pro Wohnung errichtet werden.

Entkoppelung von Wohnungs- und Stellplatzmarkt

Kritiker halten die hohen Stellplatzzahlen aber vor allem in den Großstädten für nicht mehr zeitgemäß und für einen unnötigen Kostentreiber beim Wohnungsneubau. Sie fordern eine Reform und eine Entkoppelung von Wohnungs- und Stellplatzmarkt. So soll auch vermieden werden, dass Wohnungsmieter ohne Auto dazu verpflichtet sind, einen Stellplatz mit zu mieten. Dieser Trend könnte vor allem in Städten mit hohem Zuzug und Neubautätigkeit dazu führen, dass Stellplätze knapp und dadurch teuer werden.

Berechnungsgrundlage

Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den österreichischen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern waren 4.764 Garagen und Stellplätz, die im Jahr 2016 auf immowelt.at inseriert wurden. Die Preise spiegeln den Median der Nettomieten bei Neuvermietung wider.

(red.)