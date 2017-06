Tesla-Fahrer müssen mit höheren Versicherungsprämien rechnen

Niemand will in einen Autounfall verwickelt sein. Wenn es aber doch passiert und es Schäden gibt, springt in der Regel die Versicherung ein. In den USA meist die American Automobile Association (AAA), größter Verkehrsclub des Landes. Allerdings greifen Fahrer eines Tesla Model S oder Tesla Model X bei AAA bald tiefer in die Tasche, um ihre Versicherungsprämie zu begleichen.

Tesla mit höheren Reparaturkosten

Der Grund: Eine Datenanalyse des Highway Loss Data Institute, derzufolge die Fahrzeuge Model X und Model S häufiger als Vergleichsmodelle repariert werden müssten, und die Unfallschadensbeseitigung teurer als bei Modellen der Vergleichsgruppe sei. Diese Aussage lässt Tesla-Chef Elon Musk freilich nicht unkommentiert im Raum stehen: "Diese Analyse ist schwer fehlerhaft und reflektiert nicht die Realität", teilte der der Website Automotive News mit. "Unter anderem werden Model S und X mit Autos verglichen, die ihnen nicht einmal entfernt ähneln, darunter ein Volvo-Kombi."

Sieben nervige Autofahrertypen – und welche Strafen ihnen drohen

Im Bericht des Highway Loss Data Institute werden Modelle der Jahrgänge 2014 bis 2016 aufgelistet, die nach Größe, Gewicht und konkurrierenden Modellen in Klassen aufgeteilt sind. Die Häufigkeit und Kosten der Versicherungsschäden einzelner Fahrzeuge werden mit den Klassendurchschnitten verglichen.

Als großes Luxusfahrzeug eingestuft

Das Model S ist als großes Luxusfahrzeug eingestuft, in die Kategorie fallen auch Volvo XC70, Audi A6, die BMW 5er-Reihe und die E-Klasse von Mercedes-Benz.



"Teslas sind an vielen Unfällen beteiligt, und es ist teuer, sie nachher zu reparieren", sagte Russ Rader, Sprecher des Insurance Institute für Highway Safety, zu dem das Highway Loss Data Institute gehört. Die gute Nachricht ist: Andere große US-Versicherer wie Geico und State Farm planen bisher keine Änderungen ihrer Versicherungstarife für Tesla-Fahrer.

>>> golem.de

(red.)