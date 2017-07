Ford Fiesta ist nicht mehr das meistverkaufte Auto Großbritanniens

In Großbritannien ist der Ford Fiesta jeden Monat das meistverkaufte Auto - mit Abstand. In der Regel gilt das auch für Europa. Wie der britische "Autoexpress" in seiner Online-Ausgabe schreibt, hat der Fiesta jedoch im Juni 2017 seine gewohnte Spitzenposition verloren - an den VW Golf.

Die Zeitung beruft sich auf die aktuellen Daten der "Society of Motor Manufacturers and Traders" (SMMT) . Demnach wurden im Juni in England exakt 8.601 Ford Fiesta neu zugelassen. Vom VW Golf wurden 8.808 Exemplare erstmals angemeldet. Zum ersten Mal seit Dezember 2014 ist der Fiesta damit nicht Großbritanniens meistverkauftes Auto.

Was der neue Ford Fiesta damit zu tun hat

Ein Grund für den ungewöhnlichen Wechsel an der Spitze der Neuzulassungen dürfte der Modellwechsel beim Ford sein, der gerade durchgeführt wird. Denn in diesem Monat schickt Ford die achte Fiesta-Generation ins Rennen - potentielle Käufer dürften abwarten. Denn sie scheint vielversprechend zu sein. Noch dynamischer im Look und auch etwas gewachsen ist der neue Fiesta. Insgesamt legt er um sieben Zentimeter auf nun 4,07 Meter Länge zu.

Drei Euro 6-Motoren sind zunächst für den Ford Fiesta lieferbar: zwei Benziner und ein Diesel. Die offiziellen Preise beginnen mit 12.950 Euro für die Trend-Ausstattung, die Ausstattungsversion Titanium geht bei 17.050 Euro los. Im Herbst folgt die noch höher angesiedelte Vignale-Version.

