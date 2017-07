Ein Videoanruf im selbstfahrenden Auto wird Milliardär zum Verhängnis

Der Suchmaschinenkonzerns Baidu konzentriert sich derzeit voll auf autonome Fahrzeuge. Im Rahmen von Projekt "Apollo" werden schon eine Weile eigene autonome Fahrzeuge entwickelt. Bis 2018 sollen völlig selbstfahrende Autos auf die Straße gebracht werden, mit der Massenproduktion soll ab 2021 gestartet werden.

Die Partner dafür sind seit kurzem bekannt: Chery Automobile, FAW Group Corporation, Changan Automobile Group und Great Wall Motors werden die Basis der Fahrzeuge herstellen. Unter den Zulieferern für das Projekt befinden sich Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen und Desay sowie Nvidia, Microsoft, Intel und TomTom.

Eigentlich wollte er nur die Werbetrommel rühren

Robin Li, Chef des Tech-Konzers Baidu testet bereits die selbstfahrende Autos im Stadtverkehr der chinesischen Hauptstadt Peking. Das wollte er offenbar auch den Teilnehmern einer Entwickler-Konferenz mitteilen. Während des Videoanrufes, sagte der Milliardär (er saß am Beifahrersitz), dass sein Auto gerade auf Autopilot ist. Das Video-Telefonat wurde auf die große Leinwand im Konferzsaal übertragen. Er schwenkte zum Fahrer. Ein weiterer Firmenchef ist zu sehen, der das Lenkrad nicht berührte. Das Auto fuhr reibungslos auf einer belebten Autobahn in Peking. Dumm nur, dass autnomes Fahren in China nicht erlaubt ist.

Ein Fall für die Polizei

Nachdem das Video im Internet viral ging, startete die Polizei eine Untersuchung und behauptet, dass Robin Li die chinesischen Autobahngesetze verletzt hat. Das berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian".



Fakt ist, dass China fahrerlose Autos von öffentlichen Straßen verbannt hat, bis die Regierung Regeln für ihre Gebrauchs- und Sicherheitsnormen entwickelt hat. Die maximale Strafe in dieser Übergangszeit ist jedoch milde. Die umgerechnet 23 Euro dürften den Tech-Milliardär kaum jucken, dass sein Auto beschlagnahmt wurde schon eher. "Wir legen großen Wert auf diese Angelegenheit und sind sehr aktiv bei unseren Überprüfungen", sagte die chinesische Verkehrsbehörde via Social Media.

Der Baidu-CEO jedenfalls dürfte der Vorfall nicht von seinem Vorhaben abbringen. Die chinesische Unternehmenskultur hat seit langem ein "zuerst machen - später um Vergebung bitten"- Ansatz. Denn Chinas Bürokratie ist oft zu langsam, um die notwendigen Gesetze für neue Technologien rechtzeitig zu übernehmen.

