Dieser neue Porsche bricht Rekorde

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche präsentierte seinen neuen Supersportwagen. Und dieses PS-Monster strotzt geradezu vor Superlativen. So ist der neue 911 GT2 RS der leistungsstärkste Porsche, der je auf der Straße gefahren ist. Der Motor des Serienmodells hat satte 700 Pferdestärken. Das sind 80 PS mehr als beim Vorgänger und mehr als genug für atemberaubende Fahrleistungen.

Laut Porsche basiert der GT2 RS auf dem 911 Turbo S. Größere Turbolader sorgen für die Leistungssteigerung. Dadurch schafft es der Neue aus Zuffenhausen in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer – mit vollem Tank. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 340 km/h. Sparsam ist der Porsche allerdings nicht. Gut 18 Liter verbraucht er im Stadtverkehr.

Teuerster Elfer aller Zeiten

Und auch wenn es um den Preis geht, zeigt sich der Sportler von seiner extremen Seite: Der Porsche GT2 RS ist für einen Startpreis von 285.220 Euro der teuerste Elfer aller Zeiten. Doch die Kunden scheint das nicht zu stören. Wenn stimmt, was aus Stuttgart zu hören ist, dann war der Bolide schon ausverkauft, bevor die Bestellbücher überhaupt offiziell geöffnet wurden.

Videospiel macht Lust auf mehr

Schon am 22. Juni war das letzte Exemplar vergriffen. Der Hintergrund: Im Videospiel Forza Motorsport 7, das Mitte Juni auf der Microsoft-E3-Pressekonferenz in Los Angeles angekündigt wurde, konnte man schon einen Blick auf den Renner erhaschen. Auch in dieser Hinsicht ist der GT2 RS offenbar schneller als die meisten anderen.

