Österreichs Automarkt steuert auf exzellentes Jahr zu

Schon im vergangenen Jahr konnte die Automobilbranche in Österreich ein erfolgreiches Jahr bejubeln. Mit 329.604 Neuzulassungen konnte gegenüber dem ohnehin bereits sehr guten Jahr 2015 ein sattes Plus von 6,8 Prozent erreicht werden. Die Pkw-Neuzulassungen lagen 2016 deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

Neues Rekordjahr?

Auch in diesem Jahr entwickelt sich bisher alles prächtig. So wurden im ersten Halbjahr 2017 laut Statistik Austria 186.561 Pkw neu zum Verkehr zugelassen – ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit insgesamt 243.223 neu zum Verkehr zugelassenen KFZ liegt man 7,2% über den durchaus guten Vorjahreszahlen.

Nicht nur bei den PKW verlief das Verkaufsjahr für die heimischen Autohändler bisweilen gut: Auch LKW der Klasse N1 konnten um 11,7% zulegen, Sattelzufahrzeuge ebenfalls um 11,7 %. Sogar die Mofas (Motorfahrräder) legten ausnahmsweise einmal zu und konnten ein Plus von 4,6% verzeichnen.

Abkehr vom Diesel

Die Blütezeit von Dieselfahrzeugen bei den PKW scheint in Österreich vorerst einmal vorbei zu sein. Mit 95.275 neuen Diesel-PKW hat das Dieselauto zwar noch einen Marktanteil von 51,1% bei den Neuzulassungen, im Vergleich zum Vorjahr ist das aber ein Minus von 4 Prozent. Nicht ganz unbeteiligt an dieser Entwicklung dürfte der VW-Skandal und die dadurch verstärkten Umweltschutzgedanken sein.

Hybridantrieb und E-Autos gefragt

Nach wie vor sehr gut gefragt ist aber die (durchaus empfehlenswerte) Zwischenlösung von Benzin/Diesel zu Elektro: Der Hybridantrieb. Hybrid- bzw. Plug-in-Fahrzeuge konnten wieder deutlich zulegen, alleine die 3.948 Stück Benzin/Elektro-Autos sind ein Plus von 120,9% gegenüber 2016. Das die Zulassungen von reinen Elektroautos steuern zwar erneut auf einen Rekord zu, sind insgesamt gesehen dennoch gering. Mit 2.679 Stück in den ersten 6 Monaten liegt der Anteil am Gesamtmarkt bei 1,4%.

Die Top Pkw-Marken

Klarer Branchenprimus bleibt VW mit 32.155 verkauften Stück - ein Plus von 9,9% gegenüber 2016. Auch bei den beliebtesten Automodellen führen die Wolfsburger: VW Golf vor VW Polo vor VW Tiguan vor Skoda Octavia und Skoda Fabia.

Ein positives Ergebnis erzielten von Jänner bis Juni 2017 aber auch folgende Top Pkw-Marken: Hyundai (+31,2%), Mercedes (+19,2%), Seat (+18,0%), Skoda (+15,5%) und Ford (+6,2%). Marken wie Audi (-11,4%), Opel (-8,0%), BMW (-3,1%) und Renault (-0,8%) mussten Verluste hinnehmen.

(red.)