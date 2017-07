Hochtechnisierter Audi A8 rockt Barcelona

Im Herbst 2017 bringt Audi den neuen A8 in den Handel. Dieser soll laut den Ingolstädter Ingenieuren die Mercedes S-Klasse und den BMW 7er in allen Belangen übertrumpfen. Dafür haben die Ingenieure ordentlich ins Zeug gelegt. Die Luxuslimousine wird etwa das erste Fahrzeug sein, das völlig autonom fahren kann.

Here it is - our new baby: The all-new #AudiA8 #AudiSummit #NoMoreCamouflage pic.twitter.com/sFa3v45x9T