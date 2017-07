Was man über Londons neue Taxis wissen sollte

Alles begann damit, dass die London Taxi Company - seit 69 Jahren Hersteller der "Black Cabs" - Anfang des Jahres angekündigt hatte, die berühmten Taxis umweltfreundlicher zu machen. Wieder so eine Ankündigung, mochte man zu diesem Zeitpunkt denken. Aber das Unternehmen, das seit fünf Jahren zum chinesischen Konzerns Geely gehört, nahm tatsächlich 300 Millionen Pfund (346 Mio. Euro) in die Hand und errichtete die erste Fabrik allein für Hybridfahrzeuge in Großbritannien.

Schließen – London EV Company

Das grüne Gewissen allein, hat die London Taxi Company (LTC) natürlich nicht zu diesem Vorhaben bewegt. Vielmehr die Vorgabe, dass in Großbritannien neu verkaufte Taxis ab dem Jahr 2018 umweltschonende Antriebe haben müssen. Dieselmotoren werden dann gar nicht mehr zugelassen sein. Die britische Regierung unterstützte das Projekt von LTC mit 16,1 Mio. Pfund (18,1 Mio. Euro). In der neuen Produktionsstätte können jährlich mehr als 20.000 Fahrzeuge vom Band rollen.

644 Kilometer Reichweite – aber nur 112 rein elektrisch

Jetzt, vier Monate später, wurde die neueste Version des London Taxi offiziell vorgestellt. Das Fahrzeug trägt den Namen "TX". Es handelt es sich um ein Elektroauto mit einem kleinen Benzinmotor als Reichweiten-Verlängerer, das eine Reichweite von 400 Meilen (644 Kilometer) schaffen soll – 70 Meilen (112 Kilometer) davon rein elektrisch. So sollen Taxifahrer rund 100 Pfund (ca. 113 Euro) pro Woche an Treibstoffkosten sparen können. An der technischen Umsetzung war auch Volvo beteiligt, was nicht weiter überraschend ist – denn der schwedische Autobauer wurde ebenfalls vom Geely aufgekauft.

Schließen – London EV Company

Auftrag aus den Niederlanden

Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, firmierte auch die London Taxi Company um und baut künftig unter dem Namen „LEVC“ (London EV Company) ihre Fahrzeuge.

Das TX-Taxi ist jedenfalls ab 1. August bestellbar und wird als erstes Fahrzeug der Firma auch international zum Einsatz kommen. So werden 2018 beispielsweise 225 Autos in die Niederlande geliefert. Zu den weiteren Neuerungen zählen eine bessere Geräuschdämmung, weniger Vibrationen während der Fahrt sowie ein leichterer Einstieg für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Darüber hinaus finden sich im Fond Lademöglichkeiten für Smartphones sowie ein WLAN-Hotspot.

(Agenturen/past)