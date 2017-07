Red Bull geht mit Straßensportwagen Valkyrie ans Limit

Dass Red Bull gemeinsam mit Aston Martin ein Hypercar bauen will ist bekannt. Im März 2016 haben die Unternehmen, die auch in der Formel 1 zusammenarbeiten, dies offiziell bestätigt. Konstruiert wird der Bolide mit Straßenzulassung von Formel-1-Guru Adrian Newey.

Aston Martin Valkyrie: RB 001

Nun gibt es neue Informationen und Fotos des eindrucksvollen Projekts, das LaFerrari, Porsche 918 Spyder und McLaren P1 das Früchten lehren soll. Zumindest wird daran gearbeitet. Das Carbon-Chassis beherbergt einen frei saugenden 6,5-Liter-V12 Motor. Zugleich schliff Adrian Newey das Exterieur samt Unterboden so lange fein, bis die an Formel 1-Standards heranreichenden Abtriebswerte erreicht waren.

Spektakulärer Einblick

Besonders spektakulär sind die beiden Löcher rechts und links zwischen Cockpit-Kanzel und vorderen Radhäusern, die den Blick auf die Doppelquerlenker-Aufhängung freigeben und für viel Abtrieb sorgen sollen. Erstmals zu sehen sind außerdem die Scheinwerfer des Valkyrie, die zwischen 30 und 40 Prozent leichter sind als die bisher leichtesten Einheiten im Aston-Regal.

Formel-1-Cockpit

Auch einen Blick in den Innenraum des Valkyrie kann man nun werfen. Hier finden zwei Personen in Carbon-Mulden Platz, die Füße höher als das Gesäß positioniert – ähnlich einem Formel-1- oder LMP-Rennwagen. Um Platz zu sparen, sind die „Sitze“ um fünf Grad nach innen geneigt.

1 Kilogramm pro PS

Über die genaue Leistung und die Beschleunigungswerte wollten Aston Martin und Red Bull noch nichts verraten. Bei der ersten Präsentation wurde aber ein Leistungsgewicht von 1 Kilogramm pro PS (!) in Aussicht gestellt. Wenn der Valkyrie also 1.000 kg auf die Waage bringt, müsste er eine Systemleistung von 1.000 PS bieten. Ein Siebengang-Getriebe mit Schaltwippen überträgt die Kraft dann an die Hinterräder.

Verfügbarkeit und Preis

Laut den Entwicklern werden die ersten Exemplare des „schnellsten Straßensportwagens der Welt“ Anfang 2019 zu den solventen Kunden rollen. Obwohl für den Aston Martin Valkyrie RB 001 mindesten drei Millionen Euro fällig werden, ist die gesamte Auflage bereits verkauft. Konkret werden 175 Stück gebaut, von denen 150 eine Straßenzulassung haben. 25 Exemplare sind nur für den Rennsporteinsatz gedacht.