Diese amerikanische Sportwagen-Ikone stirbt am 31. August 2017

Der Fiat-Chrysler-Konzern (FCA) hat sich zu einem radikalen Schritt entschieden. Der V10-Supersportwagen wird offiziell am 31. August 2017 eingestampft.



Die Dodge Viper und ihr 8,4-Liter-V-10-Motor wurden seit der Einführung des Wagens im Jahr 1992 mit dem derzeitigen Team aus 87 verbleibenden Mitarbeitern handmontiert. Auch der kurzlebige Plymouth Prowler wurde in der Montageanlage „Connor Avenue Assembly“ von 1999 bis 2002 gebaut.

Gekommen um zu bleiben

Die Viper hat in den vergangenen 25 Jahren jedenfalls bleibenden Eindruck in Automobilindustrie hinterlassen. Sie ist inzwischen zum Klassiker avanciert. Abgeleitet wurde der Dodge-Viper-V10 von Chryslers LA-Motoren-Familie. Lamborghini leistete Entwicklungshilfe, um die erste Version auf über 400 PS zu bringen. Über mehrere Zwischenstufen erreicht die Leistung in der bislang letzten Ausgabe 649 PS, das Drehmoment achserweichende 813 Newtonmeter.

Kein Massenprodukt

Ein Massenprodukt sei dieser Sportwagen nie gewesen, erklärte Chrysler. In der gesamten Bauzeit der Viper seien insgesamt nur knapp 29.000 Exemplare entstanden. Trotz der geringen Stückzahl verkaufte sie sich nicht wie gewünscht - zu teuer. Marktbeobachter sahen im Nachfrageeinbruch klar den Wettbewerb durch die Chevrolet Corvette, die ein ähnliches Leistungsniveau zu deutlich günstigeren Tarifen bietet. Zudem standen mit dem Ford Mustang Shelby Super Snake und dem Dodge Challenger Hellcat weitere günstigere Wettbewerber bereit.

"Die Viper war ein Liebesdienst"

Bevor das Aus offizielle bestätigt wurde gab immer wieder Gerüchte, um eine Wiederbelebung des Auto-Klassikers. „Die Viper war ein Liebesdienst“, zitiert das „Automobile Magazine“ FCA-Boss Sergio Marchionne Marchionne. „Angesichts der Plattform-Entwicklung innerhalb der

(red.)