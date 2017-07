Hübsche Französin beim Ennstal-Classic zu bewundern

Das Comeback des legendären Sportwagens Alpine A110 wurde bereits auf dem Genfer Autosalon 2017 zelebriert. Wie ihr legendäres Vorbild, die blaue Berlinette A110 von 1962 , verbindet die neue Alpine sportliches Design, Leichtbau und kompakte Abmessungen.

Die neue Alpine überzeugt schon rein optisch: Sie ist nur 4,18 Meter lang, 1,79 Meter breit und 1,25 Meter hoch . Chassis und Karosserie der A110 bestehen aus Aluminium. Vielversprechend ist auch die Gewichtsverteilung: 44 Prozent des Fahrzeuggewichts lasten auf der Vorderachse, 56 Prozent auf der Hinterachse.

Klingt nach Fahrspaß

Unter der Haube des schnittigen Zweitürers werkelt ein von Grund auf neu entwickelter Vierzylinder, der aus 1,8 Liter Hubraum 252 PS holt – damit sollte Fahrspaß möglich sein, denn die Alpine wiegt lediglich 1,1 Tonnen. Die Fahrleistungen sind durchaus ansprechend, die Franzosen sprechen von elektronisch limitierten 250 km/h Höchstgeschwindigkeit und von 4,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h. Außerdem ist der Franzose als Mittelmotor-Sportler ausgelegt, was jede Menge Querbeschleunigung verspricht.

Der Preis der A110 "Première Edition" beträgt in Österreich 62.600 Euro. Für alle die über das nötige Kleingeld verfügen und jetzt auf den Geschmack gekommen sind: Die seit Dezember bestellbare, auf 1.955 Exemplare limitierte „Première Edition“ war innerhalb von nur fünf Tagen ausverkauft. Die Markteinführung erfolgt Ende 2017.

Noch bevor die ersten Modelle ausliefert werden, haben Liebhaber de Automobilikone die Chance zu einer Sitzprobe. So können Teilnehmer und Besucher der Ennstal-Classic 2017 die neue A110 im Motorpark in Gröbming von 18. bis 22. Juli besichtigen. Mit dabei sind auch zwei Exemplare der legendären Alpine A110 Berlinette, die jeweils in prominenter Besetzung um den Sieg der Ennstal-Classic und der Racecar-Trophy fahren.

