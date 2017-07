Honda macht es möglich: Ein Minivan für Minnie Maus

Der "Minnie Van" entstand in Kooperation mit Disney, Minnies geistigem Eigentümer. Dieser zeigte das Maus-Mobil auf der D23 Expo, einer jährlichen Messe für alles, was mit Disney zu tun hat.

Bitte auch an den Honda Odyssey denken!

“Wenn ich an Minnie Maus denke, denke ich an ihre endlose Energie, ihre Polka Dots und daran, dass sie eine Ikone ist, die auf der ganzen Welt geliebt wird”, so Frank Svengsouk von Disney. "Sie ist süß, emotional, großzügig und ich denke, das sie sehr inspirierend für junge Mädchen ist", ergänzt Zeichner Jeff Shelley.

Woran niemand denkt, ist der Honda Odyssey. Zumindest bis jetzt.Denn genau dieses Modell steckt unter der knalligen Lackierung. In den USA ist der Odyssey ein richtiger Verkaufschlager. Die neue Generation rollt seit Frühjahr 2017 zu den Händlern. Angetrieben wird der neue Honda Odyssey von einem 3,5-Liter-V6-Benziner mit 280 PS. Der kann wahlweise mit einer 9- oder einer 10-Gang-Automatik kombiniert werden – aber das ist Minnie Maus wahrscheinlich egal. Aktualisiert wurde auch das Angebot an Sicherheitssystemen. Neu auf der Optionsliste stehen LED-Scheinwerfer und ein beheizbares Lenkrad.

(red.)