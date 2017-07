Wie man Amazon Echo Dot im Auto nützen kann

Virtuelle Assistenten sind die neuen Stars der Hightech-Industrie. Die großen Autohersteller haben auf der Technologiemesse CES bereits entsprechnde Kooperationen angekündigt. BMW, Ford und VW nutzen inzwischen Alexa. Nissan und BMW wollen auch Microsofts Cortana ins Auto holen.

Infotainment-System zum Schnäppchenpreis

Man muss aber nicht warten bis die Automobilindustrie so weit ist. Und auch ein Oberklassenauto ist für diesen Luxus keine zwingende Voraussetzung. Der smarte Lautsprecher von Amazon mit der Assistentin Alexa kann nämlich ganz simpel als Mediensystem in jedem Auto installiert werden. Mit einem aktuellen Kaufpreis von 59,99 auf Amazon wird das Infotainment-System im Auto gar zum Schnäppchen.

Wie funktioniert es?

Damit der Amazon Echo Dot im Auto funktioniert, benötigt er einen Internet-Zugang per WLAN. Nur mit der Internetverbindung können die Sprachbefehle an Amazons Cloud-Server gesendet, ausgewertet, umgesetzt und gegebenenfalls Antworten gegeben werden. Auch um Musik abspielen zu können, benötigt der Echo Dot eine Internet-Verbindung, denn er besitzt kein Speichermedium, um darauf Musikdateien lokal abzuspeichern.

Eine Option: Mobiler WLAN-Router

Falls das Auto kein eingebautes WLAN verfügt, kann einfach das Smartphone als Hotspot genutzt werden. Oder das Fahrzeig mit einen mobilen WLAN-Router mit 3G- oder 4G-Unterstützung nachrüsten. Tipp: Der mobile WLAN-Router benötigt einen Datentarif. Das Datenvolumen sollte dem erwarteten Nutzungsprofil entsprechen. Für Musik-Streaming über den Echo Dot muss man mindestens zwei Gigabyte, besser aber mehr einplanen.

Installationsprozess

Den Dot danach im Auto zu installieren ist einfach — nur anschließen, Auto starten und durch den gängigen WLAN- und Bluetooth-Installationsprozess klicken, wie bei jedem anderen Echo Dot auch.

Das richtige Plätzchen für den Echo Dot zu finden, hängt individuell vom Fahrzeug ab. Es könnten sich etwa die Mittelkonsole oder gar der Getränkehalter als geeigneter Platz herausstellen. Eines sollte man auf jeden Fall nicht tun: Es lose im Auto liegen lassen. Zu groß ist die Gefahr, dass bei einer Bremsung die Teile im Innenraum durch die Gegend fliegen und Insassen verletzen.

Die Vorteile

Ist das Teil endlich verstaut erleichtert Alexa im Auto durch die Handsfree-Bedienung einige Aufgaben. So lässt sich beispielsweise das Abspielen von beliebigen Songs oder Podcasts per Zuruf erledigen. Die Wiedergabe erfolgt über die Lautsprecher des Autos. Der Fahrer kann sich auf den neusten Stand der Nachrichtenlage bringen oder Dinge, die ihm spontan einfallen, auf die To-Do-Liste setzen – und das ohne die Hände auch nur ein Mal vom Lenkrad nehmen zu müssen.



Wer gerade auf dem Weg nach Hause ist und seine Wohnung aufheizen möchte, kann das ebenfalls per Sprachbefehl tun, denn Alexa unterstützt mit dem Echo Dot die komplette Smart-Home-Steuerung.

Es gibt aber einige Dinge, die nicht funktionieren. Darunter fallen ortsbasierte Dienste und Navigation. So lässt sich beispielsweise nicht die nächstgelegene Tankstelle oder ein Restaurant ausfindig machen. Dazu benötigt man doch wieder ein Smartphone mit GPS-Funktion.

