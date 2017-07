Der Reiz von Deutschlands ältester Ferienstraße

Eigentlich sollte sie "Romantische Straße für verliebte Paare" heißen. Doch das erschien den Gründungsvätern als zu lang. So tauften sie die Strecke schlicht "Romantische Straße". Und der Name hielt sein Versprechen: Seit mehr als 60 Jahren ist die Ferienroute eine der beliebtesten in Deutschland. Vom Main bis zu den Alpen bietet sie auf fast 400 Kilometern idyllische Orte, verwunschene Landschaften und Kultur in allen Variationen.

Die Romantische Straße verbindet mehr als zwei Dutzend süddeutscher Orte. Sie verläuft von Würzburg mit seiner hochherrschaftlichen Residenz bis Füssen, dem Städtchen am Rande der Allgäuer Alpen. Unterwegs kommt man vorbei an vielen romantischen Städtchen und sehenswerten Kleinoden wie Neuschwanstein, Rothenburg ob der Tauber, der Fuggerstadt Augsburg oder der Creglinger Herrgottskirche mit ihrem Riemenschneider-Altar.

Der Name ist Programm

Wer schon einmal die Romantische Straße gefahren ist, wird gleich noch ein paar Namen mehr nennen. Landsberg etwa oder Nördlingen, Bad Mergentheim mit dem Schloss der Deutschordensritter oder Feuchtwangen. Die Orte sind es, die den immer neuen Reiz der Romantischen Straße ausmachen.

Schließen Mittelalterliche Gassen in Rothenburg – Rothenburg Tourismus Service

Schätzungsweise 150 Ferienstraßen gibt es derzeit in Deutschland, aber keine ist so berühmt wie die Romantische Straße. Vielleicht liegt die Faszination darin, dass sich Reisende in alte Zeiten zurückversetzt fühlen. Die Kombination aus Romantik, Kultur und Gastlichkeit macht sie jedenfalls zu einer von Deutschlands Top-Sehenswürdigkeiten.

Schließen Abendstimmung in Füssen – https://www.flickr.com/photos/billhunt https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Und genau das war auch geplant, als die Strecke 1950 aus der Taufe gehoben wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollten damit wieder Touristen nach Deutschland gelockt werden. 28 Kommunen sind Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft Romantische Straße“, sie finanzieren Ausschilderung und Marketing. Die Route gab es übrigens schon im 19. Jahrhundert als "Deutscher Reiseweg Nr. 1".

(past)