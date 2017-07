Mitten im Straßenverkehr: Waghalsiges Manöver mit LaFerrari

Drift-Action ist gern gesehen bei Rallyes oder Tuning-Events. In sicherer Entfernung wohlgemerkt. Unmittelbar neben den eigenen Füßen macht ein sich absichtlich drehender LaFerrari deutlich weniger Spaß. Sollte man zumindest meinen.

Der Video-Clip hat inzwischen mehr als 90.000 Aufrufe

In Budapest ist das Publikum deutlich lockerer und ist anscheinend fasziniert vom Leben am Limit. Das zeigte sich, als Rennfahrer Josh Cartu kürzlich mit seinem Ferrari LaFerrari Aperta Donuts auf einer Hauptverkehrsstraße drehte. Dabei vollführte er die Drehung seines V12-Hybriden so nah am Publikum, dass er ihnen glatt das Handy aus der Hand hätte schnappen können. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, feierte die Menge den Fahrer und riß sich um einen Schnappschuss mit ihm.

(red.)