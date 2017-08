Citroën tauscht Charakter gegen Inspiration

Die neue Markensignatur soll den Wandel vom Autohersteller zum Mobilitätsdienstleister deutlich machen. In der neuen Strategie geht es für den französischen Autobauer Citroën nicht mehr allein um die Automobile, sondern auch um die Kundenservices rundherum.

Näher am Kunden

So buhlt Citroën künftig mit dem Claim "Inspired by You" um Kunden. Am 12.September, zur IAA in Frankfurt, wird der neue Slogan offiziell vorgestellt. Damit, so das Unternehmen, setze man den bisher eingeschlagenen Weg fort. Stärker als bisher mit "Le Caractère" will sich Citroën kundennah positionieren. Den Übergang von "Le Caractère" zu "Inspired by You" kommunizierte die Automarke schon Anfang des Jahres mit einem Clip auf YouTube.

Opel zieht nach

Übrigens: Auch bei Opel gibt es passend zum Aufbruch in eine neue Zeit unter PSA-Ägide ebenfalls einen neuen Slogan: Künftig will die Marke unter dem Claim "Die Zukunft gehört allen" auftreten. Zum ersten Mal wird der neue Slogan bei der Kampagne für den Insignia verwendet.

Anfang August hat der französische PSA-Konzern die Übernahme von Opel abgeschlossen und ist damit zur Nummer zwei auf dem europäischen Markt hinter Volkswagen aufgestiegen. PSA Peugeot Citroen und Opel verkündeten die Geburt eines "europäischen Champions" im Automobilsektor.

(red.)