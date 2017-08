Dieses Kreuzfahrtschiff ist für müde Rentner ungeeignet

Kreuzfahrten sind langweilig? Nicht wenn man auf der "Norwegian Bliss“ in See sticht. Dort können die Passagiere auf einer Hochsee-Kartbahn Gas geben, Laser Tag in einer verlassenen Raumstation spielen oder auf den mehrstöckigen Wasserrutschen Gas geben.

Das Schiff mit Platz für 4000 Passagiere entsteht derzeit in der Meyer Werft in Papenburg. Die Auslieferung an NCL ist für das Frühjahr 2018 geplant. Es ist das dritte Schiff der sogenannten Breakaway-Plus-Klasse und wird nach einer Premierensaison in Alaska in der Karibik und entlang der Mexikanischen Riviera unterwegs sein. Den Gästen soll dabei Außergewöhnliches geboten werden.

Vollgas auf hoher See

Die Norwegian Bliss erhält eine zweigeschossige Rennstrecke, die laut Werft mit 300 Metern Länge die größte Kartbahn auf See ist.

Fahrer kommen auf eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu Tempo 50. Auch Anfänger können die Kartbahn nutzen: Der Autos sind auf vier verschiedene Geschwindigkeiten einstellbar. Damit andere Gäste nicht gestört werden, setzt die Reederei auf Elektroautos.

Laser Tag in der verlassenen Raumstation

Wer genug vom Rennfahren hat, kann in der Freiluft-Arena seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Das Gelände für das Spielen mit den Laserpistolen ist wie eine verlassene Raumstation gestaltet und kann rund um die Uhr genutzt werden.

Mehrstöckige Wasserrutschen

Nicht weniger aufregend geht es im Aqua Park mit den zwei mehrstöckigen Wasserrutschen zu: Die Ocean Loops macht zwei große Kurven – eine über die Reling des Schiffes hinaus und eine zweite, transparente Kurve, die sich bis zum Deck darunter erstreckt.

Außerdem gibt es die mehr als 100 Meter lange Tandemrutsche Aqua Racer. Hier können Gäste nebeneinander auf Reifen gegeneinander antreten. Ein durchsichtiger Abschnitt ermöglicht den Blick auf das Meer.

Alaska und Karibik ab 2018

Als Würdigung für Seattle, den Heimathafen des Schiffes für die Alaskakreuzfahrten und Hauptsitz von Starbucks, gibt es an Bord auch eine Filiale der Kaffeerösterei. Von Seattle aus wird die "Norwegian Bliss" von Juni 2018 an jeweils samstags zu siebentägigen Alaskakreuzfahrten aufbrechen. Die Stopps sind dann: Ketchikan, Juneau, Skagway und Victoria in British Coumbia.

