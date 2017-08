BMW M5: Ungewöhnliche Weltpremiere für den neuen Renner

Die tuningfreudigen Bayern zeigten ihren neuen Kraftprotz M5 in EAs Rennspiel "Need for Speed Payback", das im Herbst erscheinen wird. Nachdem der Kraftprotz M5 im Trailer des Games zu sehen war, wurde das echte Fahrzeug auf der Gamescom-Bühne enthüllt. Die sprotliche Business-Limousine kann dort erstmals begutachtet und ausprobiert werden.

Kraftlackl mit 600 PS

Und so ein Rennspiel ist durchaus ein passendes Umfeld für ein 600 PS Fahrzeug - und die beiden Marken verbindet eine lange Historie - der erste M5 war 1999 auch schon im ersten Need for Speed Teil vertreten. Der Autohersteller hält an der Kooperation fest und entdeckt Videospiele offenbar zunehmend als wertvolle Marketing-Plattform für seine Modelle.

Beeindruckende Fahrleistung

Die Fahrleistung des BMW M5 der neuen Generation dürfte nicht nur die Zocker beeindrucken: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der 1.930 kg (EU mit Fahrer) schwere M5 in nur 3,4 Sekunden. Unter der Haube arbeitet der bekannte 4,4-Liter-Biturbo-V8, wie er schon in den M-Ausgaben von X5 oder X6 zu sehen ist. Im Frühjahr 2018 rollt er zu den Händlern. Bestellt werden kann der M5 bereits ab September 2017. Sein Preis liegt bei rund 118.000 Euro

