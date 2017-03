Ungewöhnliches Armaturenbrett im Tesla Model 3

Stattdesseb wird im Tesla Model 3 die Geschwindigkeit auf dem Mitteldisplay angezeigt. Auch alle anderen Informationen werden auf dem Touchscreen, der im Querformat in die Mitte des Armaturenbretts gesetzt wurde, ausgespielt. Ein Head-up-Display werde es ebenfalls nicht geben, sagte der Tesla-Chef Elon Musk.

Auf Twitter hatte er erklärt, weshalb dieses karge Armaturenbrett gewählt wurde. Je höher der Automatisierungsgrad sei, desto uninteressanter würden die Instrumentenanzeigen. Wer schaue denn auf den Tacho, wenn man im Taxi mitfahre, fragte Musk er in die Runde.

Schließen – Tesla Er rechnet offenbar damit, dass das Model 3 vorwiegend im autonomen Modus verwendet wird. In zahlreichen Konzeptstudien für selbstfahrende Autos ist meist ebenfalls ein stark verschlanktes Armaturenbrett vorgesehen.

@arctechinc The more autonomous a car is, the less dash info you need. How often do you look at the instrument panel when being driven in a taxi?