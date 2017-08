VWs Hippie-Bullie fährt ab 2022 elektrisch

Kein anderes Auto repräsentiert so sehr den Hippie-Geist der 1970er-Jahre. Auch nach 66 Jahren erfreut sich der VW-Bulli großer Beliebtheit. Jetzt soll er ein Revival feiern und mit Elektroantrieb ab 2022 vom Fließband rollen. Der sogenannte I.D. Buzz soll "eine wichtige Säule in der Elektro-Offensive von Volkswagen werden" erklärte VW-Markenchef Herbert Diess am Wochenende. Volkswagen hatte Anfang Januar auf der Automesse in Detroit die Studie für den batteriebetriebenen Kleinbus vorgestellt, der auf eine Reichweite von 600 Kilometern kommen soll.

"Wir haben seit den Auftritten auf den Weltmessen in Detroit und Genf viele Zuschriften bekommen, in denen uns Kunden schreiben: 'Bitte baut dieses Auto!'" Immerhin wurde das Konzept-Auto auch zum "Showcar des Jahres" gewählt. Wie auf den Messen gezeigt, sollen die Batterien im Bulli im Fahrzeugboden untergebracht werden.

Volkswagen zielt mit dem I.D. Buzz vor allem auf die Märkte in Nordamerika, Europa und China. In den kommenden Jahren will der Wolfsburger Konzern zahlreiche neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Ab 2025 will Volkswagen eine Million Elektroautos pro Jahr verkaufen. VW-Bulli: Der Kastenwagen mit den runden Augen

(bagre)