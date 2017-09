"Wir greifen an": BMW fordert Tesla mit Elektro-Coupé heraus

Er hat einer Reichenweite von 600 Kilometern und ist bis zu 200 Stundenkilometer schnell: Mit dem BMW i-Vision Dynamics will der deutsche Autobauer dem US-Elektroauto-Pionier Tesla Paroli bieten. Präsentiert wurde das viertürige Elektro-Coupé bei der IAA in Frankfurt. "Wir werden auch in der E-Mobilität der führende Premium-Anbieter sein", sagte BMW-Technikvorstand Klaus Fröhlich. Mit dem i-Vision Dynamics sei "die E-Mobilität im Kern unserer Marke angekommen. Wir greifen an."

Der BMW i Vision Dynamics sei zwischen dem Kleinwagen i3 und dem Roadster i8 angesiedelt. Das Fahrzeug werde in Serie gehen. Wann, ließ Fröhlich allerdings offen. Auch mit technischen Details und Angaben zum Preis hielten sich die Deutschen zurück.

Schließen BMWi Vision Dynamic – APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

BMW-Vorstand Harald Krüger sagte, bis 2025 werde BMW zwölf rein elektrisch angetriebene Modelle anbieten. „Für uns als Konzern hat die E-Mobilität die oberste Priorität.“

Neben dem i Vision zeigt BMW auf der IAA auch eine Studie des Elektro-Minis, der 2019 auf den Markt kommen soll, den neuen Geländewagen X3 und eine Studie des wuchtigen Luxus-SUV X7.

