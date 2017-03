Frau in Wien wegen Telefonierens am Rad verhaftet

Vor dem Burgtheater spielten sich am Dienstagvormittag befremdliche Szenen ab. Passanten und eine "Presse"-Redakteurin beobachteten, wie mehrere Polizisten eine zierliche Radfahrerin brutal verhafteten. Auf Nachfrage weigerten sich die Beamten, den Grund für die Verhaftung bekanntzugeben.

Was war passiert? Die Radfahrerin fuhr den Ringradweg entlang und telefonierte dabei. Ein Fahrradpolizist erwischte die Frau, wies sie an, stehenzubleiben. Diese fuhr aber einfach weiter und blieb erst vor dem Burgtheater stehen - woraufhin sie eben verhaftet wurde. Nachdem ihr laut Zeugen nach mehrmaliger Nachfrage der Grund nicht genannt wurde, warum sie denn nun verhaftet werden soll, wurde sie laut und emotional. Daraufhin rief der Polizist offenbar Verstärkung - ein ganzer Bus Polizisten kam und unterstützte die Amtshandlung. Die Beamten drückten die zierliche Frau mit dem Gesicht gegen das Burgtheater, legten Handschellen an und brachten sie fort.

Wegen drei Delikten angezeigt

Die Passanten waren einigermaßen verwundert, wie es zu einer derart heftigen Amtshandlung wegen Telefonierens am Fahrrad kam - und warum derart viele Polizisten notwendig seien, um eine etwa 50 Kilogramm schwere Frau unter Kontrolle zu bringen.

Seitens der Wiener Polizei wurde das folgendermaßen argumentiert: "Laut dem Bericht des Polizisten wurde die Frau verhaftet, weil sie sich einer Amtshandlung widersetzte und sich aggressiv gegenüber der Polizei verhielt", sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer zur "Presse". Dass derart viele Polizisten angerückt seien, habe damit zu tun, dass eben immer eine ganze Verstärkungseinheit anrücke, die eben diese Anzahl an Beamten umfasse. Die Frau sei wegen Telefonierens am Rad, Missachtung einer Amtshandlung und aggressiven Verhaltens gegen die Polizei angezeigt - und kurz danach wieder freigelassen worden. Sollte eine offizielle Beschwerde eingehen, werde man dieser nachgehen.

