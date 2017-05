Rot-grüner Streit um eine Spur am Getreidemarkt

Wiens Bürgermeister Michael Häupl sorgte wieder einmal für Verwunderung. Der in Bau befindliche Radweg am Getreidemarkt sei für ihn nicht fix, sagte er am Montag. Man werde sich das noch einmal anschauen. Diese Aussage wurde auch am Dienstag noch einmal aus seinem Büro bekräftigt: Man habe das nicht einfach nur so dahingesagt. Es gebe etliche Beschwerden wegen jetziger und künftiger Staus, darum müsse und werde man noch einmal über das Projekt sprechen, auch wenn es bereits in Umsetzung sei. Was bedeutet das nun?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2017)