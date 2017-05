Demonstration gegen schlechte Zustände in der Pflege

Österreich leidet an einem Mangel an Pflegekräften - was zu Überforderung, ständiger Überlastung und in extremen Fällen zu Verwahrlosung der Patienten führt. Die Gewerkschaft demonstriert am Freitagabend in Wien für bessere Arbeitsbedingungen.