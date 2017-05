Wölkchen zum Muttertag

Zum Muttertag wird laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kein ungetrübter Sonnenschein herrschen: Von Westen nach Osten ziehen laut Prognose am Sonntag Wolken und Schauer über das Land. Insgesamt werden die nächsten Tage teils sonnig, insgesamt aber recht unbeständig mit Regen und einzelnen Gewittern, bis zum Wochenende aber zumindest meist angenehm temperiert.

Der Ostalpenraum gelangt schon am Freitag unter leichten Störungseinfluss. Damit wird es verbreitet unbeständig, bereits am Vormittag sind überall Schauer und Gewitter mit örtlich ergiebigen Niederschlagsmengen zu erwarten. Sonnenschein gibt es nur zwischendurch, alpennordseitig auch über längere Phasen. Der Wind weht generell schwach bis mäßig aus Süd bis West. Frühtemperaturen fünf bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 26 Grad.

Von der Früh Wolken und Regen

Mit Störungseinfluss beginnt der Samstag verbreitet stark bewölkt, lokal gehen teils ergiebige Regenschauer nieder. Auch tagsüber sind im ganzen Land Regenschauer und Gewitter einzuplanen, zum Abend hin werden die sonnigen Phasen mit zunehmendem Luftdruck wieder überall länger. Vor allem am Alpenostrand bläst kräftiger Westwind, sonst nur mäßig. Frühtemperaturen fünf bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 19 bis 24 Grad.

Im Westen ist am Muttertag von der Früh weg mit Wolken und Regenschauern zu rechnen, dort zeigt sich dann nachmittags wieder öfter die Sonne. Im Osten und vor allem im Südosten Österreichs startet der Tag hingegen meist noch sonnig, bald bilden sich aber auch dort vermehrt Quellwolken und nachfolgend einzelne, teils aber recht kräftige Regenschauer oder Gewitter. Die Sonne zeigt sich dann nur noch zwischendurch. Der Wind weht schwach bis mäßig, nur im Nahbereich von Schauer- und Gewitterzellen mitunter böig auffrischend aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen sechs bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.

Im Großteil des Landes verläuft der Montag sehr unbeständig. Auf ein paar sonnige Phasen folgen jeweils rasch kompakte, teils quellende Bewölkungsfelder und mit ihnen auch Regenschauer sowie einzelne Gewitterzellen. Längere sonnige Phasen sind in Kärnten und am Nachmittag dann auch in Vorarlberg möglich. Der Wind bläst am Alpenostrand wiederholt recht lebhaft aus West bis Nord, im übrigen Österreich fernab von Gewitterzellen eher schwach. Frühtemperaturen acht bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 24 Grad.

Vor allem die erste Hälfte des Dienstags verläuft nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten oft stark bewölkt mit etwas Regen, teils in Schauerform. In weiterer Folge kommt aber zumindest abseits der Gebirge wieder häufiger die Sonne zum Vorschein, dann bilden sich am ehesten noch im Südosten einzelne Schauer. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen und bläst besonders im Osten und Südosten für einige Stunden lebhaft bis kräftig. Frühtemperaturen acht bis 14, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad.