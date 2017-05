Korruptionsverdacht: Asylbescheide gegen Geld verkauft?

Um einen positiven Asylbescheid in Österreich zu bekommen, würden Flüchtlinge viel tun. Das wissen auch jene, die an Asylverfahren mitwirken – erst kürzlich wurde ein Beamter in Traiskirchen suspendiert, der Tausende Euro für positive Bescheide kassiert haben soll. Auch im Burgenland ist es vermutlich zu mehreren Fällen von Korruption gekommen. Das legt eine gemeinsame Recherche von „Presse“ und Ö1 nahe. Aus zwei vorliegenden Tonbandprotokollen geht hervor, dass von einem Asylwerber 500 Euro verlangt werden. Als Gegenleistung wird ein rascher, positiver Bescheid versprochen. Das Angebot stammt laut Angaben des Aufzeichners von einem Rechtsberater des Vereins für Menschenrechte (VMÖ).