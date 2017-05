Asylverein im Visier der Behörden

Dem Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ) stehen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ins Haus. Wie eine Recherchekooperation von „Presse“ und Ö1 ergeben hat, soll einer ihrer Rechtsberater Geld für positive Asylbescheide verlangt haben. Ob der Mann dabei Hilfe eines Beamten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Eisenstadt hatte, ist Teil der Untersuchungen. Das Innenministerium veranlasste nach Bekanntwerden der Vorwürfe ein sofortiges Hausverbot gegen den Mitarbeiter – der VMÖ ist in den Räumlichkeiten des BFA Eisenstadt untergebracht. Der Mitarbeiter ist seit Donnerstag in Krankenstand und für die VMÖ-Leitung nicht mehr erreichbar. Die Vorwürfe waren dem Verein schon seit Längerem bekannt – verspätet gibt es nun auch dort interne Untersuchungen, etwaige arbeitsrechtliche Konsequenzen werden erwogen.Der Name „Verein Menschenrechte Österreich“ klingt nach einer Organisation die mit Spenden und Freiwilligen Flüchtlingen hilft. Tatsächlich wurde der Verein 2002 unter ÖVP-Innenminister Ernst Strasser gegründet, er wird ausschließlich mit öffentlichen Geldern finanziert und ist mit Abstand der größte Player in der Asylwirtschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2017)