Oberösterreich prüft türkische Staatsbürgerschaften

Die zuständigen Behörden des Landes Oberösterreich haben mit der Überprüfung von möglichen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgern begonnen. Das gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) in einer Presseaussendung am Dienstag bekannt.

Bei jedem einzelnen der knapp 2.000 Namen auf der aufgetauchten Doppelstaatsbürger-Liste soll ein Abgleichen mit den Daten des Zentralen Melderegisters (ZMR) erfolgen und überprüft werden, ob eine österreichische Staatsbürgerschaft beziehungsweise ein Wohnsitz in Oberösterreich vorliegen. Sollten die Behörden Ungereimtheiten entdecken, werde ein Feststellungsverfahren eingeleitet, kündigten die beiden Politiker an. "Sofern eine ungerechtfertigte Doppelstaatsbürgerschaft festgestellt wird, steht am Ende dieses Verfahrens der automatische Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft", stellten sie fest.