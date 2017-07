Wien will Gastro-Verbot auf Märkten

Gemütlich am Markt Lebensmittel einkaufen und sie vorher am Stand auch verkosten – das soll in Wien bald Geschichte sein. Zumindest, wenn es nach dem Marktamt geht – denn das informierte Interessenten für Lebensmittelstände per Merkblatt, dass ab 1. Juli keine Speisen und Getränke mehr ausgeben werden dürfen. Wer einen Stand übernehmen will, muss Küche und Sitznischen vorher sogar zurückbauen. Warum das Marktamt plötzlich so agiert, hat einen komplizierten Hintergrund.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.07.2017)