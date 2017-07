Raser mit 206 Stundenkilometern auf A6 gestoppt

Ein 28-jähriger Slowake ist am Dienstagnachmittag auf der Nordostautobahn (A6) im Gemeindegebiet von Neudorf (Bezirk Neusiedl am See) mit 206 km/h unterwegs gewesen. Der Lenker hatte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit somit um 76 km/h überschritten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen den 28-Jährigen wurde Anzeige erstattet und ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.

Der Fahrer war in Richtung Slowakei unterwegs gewesen. Die Beamten hatten den Wagen des 28-Jährigen mit der Laserpistole erfasst und anschließend angehalten.