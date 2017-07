Nächstes Stauwochenende in Sicht

Der ÖAMTC prognostiziert für das kommende Wochenende erneut Staus. "Besonders am Samstag werden die Hauptverbindungen in West- und Südösterreich überlastet sein, außerdem werden auch zwei Veranstaltungen tausende Besucher anziehen", sagt ÖAMTC-Experte Harald Lasser. In vier deutschen Bundesländern (Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) sowie in Teilen der Niederlande starten die Sommerferien, außerdem werden sich auch viele Österreicher auf den Weg Richtung Adria machen. Ein Stauschwerpunkt wird auch an diesem Wochenende die Tauern Autobahn (A10) sein.

Der ÖAMTC schickt am Wochenende einen sogenannten Stauberater auf die Tauernstrecke. Der "Gelde Engel" am Motorrad soll kleine Pannen vor Ort beheben und auch Getränke sowie Spielzeug für Kinder verteilen.

Konkret kann es an folgenden Punkten zu Überlastungen und Staus kommen:

A1/West Autobahn: Baustellenbereich bei Pöchlarn sowie Großraum Stadt Salzburg bis Grenze Walserberg

A8/Innkreis Autobahn: Grenze Suben

A9/Pyhrn Autobahn: Baustellenbereiche Tunnelkette Klaus, Selzthal Tunnel, zwischen Kalwang und Treglwang

A10/Tauern Autobahn: Großraum Salzburg Stadt sowie Mautstelle St. Michael

A11/Karawanken Autobahn: vor dem Karawanken Tunnel

A12/Inntal Autobahn: Grenze Kufstein

A13/Brenner Autobahn, zwischen Innsbruck Süd und der Mautstelle Schönberg und Grenzübergang Brenner

A23/Südost Tangente: gesamter Verlauf aufgrund einer Baustelle zwischen Stadlau und Hirschstetten

B179/Fernpass Straße: zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

B320/Ennstal Straße: Baustellenbereich zwischen Liezen und Wörschach

Zwtl.: Bregenzer Festspiele In Bregenz werden heute die Festspiele eröffnet, bis 20. August kommen bis zu 190.000 Besucher an das Vorarlberger Bodenseeufer. Erfahrungsgemäß steigt das Verkehrsaufkommen bereits zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn - bitte ein Zeitpolster einplanen. Die Hauptzubringer zum Festivalgelände sind die Rheintal Autobahn (A14) Bereich Pfänder und City Tunnel in Bregenz, die Vorarlberger Straße (L190) von Lochau nach Bregenz sowie die Schweizer Straße (L202) vom Grenzübergang St. Margarethen-Höchst über Hard nach Bregenz. Festspiel-Tickets berechtigen zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Zwtl.: 25. Ennstal Classic Rund 100.000 Zuseher werden vom 20. bis 22. Juli im Ennstal erwartet. Staus bei der Anreise werden nicht ausbleiben - insbesondere auf der Ennstal Straße (B320) zwischen Weißenbach und Liezen im Baustellenbereich sowie zwischen Wörschach und Gröbming. Bitte beachten Sie, dass die Zufahrt nach Gröbming ausschließlich über die Einfahrt Gröbming Ost erfolgen kann. Am Samstag und Sonntag, wenn auch entsprechend viele Urlauber auf den Durchzugsrouten unterwegs sind, muss man sich zusätzlich auf Verzögerungen vor den Baustellen im Zuge der Pyhrn Autobahn (A9) einstellen (Tunnelkette Klaus, Selzthal Tunnel, Kalwang - Treglwang).

Aus Westen kommend, könnte die Baustelle auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Altenmarkt und Flachau zu Problemen führen.