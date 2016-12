Vielleicht doch noch weiße Weihnachten in Österreich

Wien. Die Wetterlage lässt laut den Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zwar noch keine eindeutige Prognose für Weihnachten zu, die Chance auf weiße Weihnachten ist aber zumindest gebietsweise noch intakt. „Aus momentaner Sicht sind in der Nacht auf 25. Dezember vor allem im Bergland Schneeflocken möglich“, sagt Meteorologe Thomas Turecek von der ZAMG.

„Über Österreich liegt derzeit ein kräftiges Hochdruckgebiet, es bringt uns das klassische Sonne-Nebel-Wetter. Über dem Mittelmeer und über dem Nordatlantik befinden sich aber markante Tiefdruckgebiete, und noch ist nicht ganz klar, wie weit sie sich auf unser Wetter zu den Weihnachtsfeiertagen auswirken werden“, so Turecek.

Für den 24. Dezember bedeutet dies: Der Tag beginnt teils sonnig, teils nebelig. Im Laufe des Tages ziehen dann im Westen und Norden Wolken auf, und es kann regnen oder schneien. „Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 700 und 1200 Meter.“ In der Nacht auf den 25. Dezember sind dann im Großteil Österreichs Schneeflocken möglich, in tiefen Lagen eventuell auch Regentropfen. Trocken bleibt es am ehesten im Süden. Tagsüber dürfte sich am 25. Dezember dann die Sonne durchsetzen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2016)