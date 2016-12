Die Launen der Frau Holle: Wo ist Weihnachten weiß?

Sie ist an Heiligabend der Traum vieler Kinder und ein Ärgernis für all jene, die noch etwas zu erledigen haben: Eine dichte Schneedecke vor der festlich geschmückten Haustür. Während die Wiener "Weiße Weihnachten" in den meisten der vergangenen 65 Jahre aber bestenfalls herbeisehnen konnten, wurde man in Westösterreich mancherorts am 24. Dezember häufiger eingeschneit als nicht. Doch wo gibt es am öftesten Schnee zu Heiligabend? Und welche Weihnachten gingen als die weißesten in die Geschichte der Nation ein?

Die "Presse" hat 65 Jahre anhand von ZAMG-Daten von 84 Wetterstationen aus allen Ecken des Landes analysiert, um Ihnen diese Fragen zu beantworten und auch den grünsten Regionen Österreichs zumindest ein virtuelles Schneegestöber zu verschaffen.

65 Jahre Weiße Weihnachten

Stopp

24. Dezember 1950

Der Puls der Frau Holle

Zeichnet man den Verlauf der Messwerte als Linien auf, zeigt sich ein pulsartiges Muster – alle fünf bis zehn Jahre werden fast alle Bundesländer mit reichlich Schnee gesegnet. Besonders weiß waren die 1960er Jahre. "In dieser Periode waren die Dezembermonate generell recht kalt und die Niederschlagsmengen hoch", so Alexander Orlik, Klimatologe bei der ZAMG.

In den letzten Jahrzehnten allerdings haben sich die Schneemengen kontinuierlich verringert, was unter anderem auf die von uns Menschen verursachte Erderwärmung zurückzuführen ist. Besonders in den Tallagen stiegen die Wintertemperaturen rapide an. "Wir reden hier von ungefähr zwei Grad in 30 Jahren", so Orlik.

Die Chancen auf eine Trendumkehr bei den "Weißen Weihnachten" stehen auch heuer nicht sonderlich gut: Ein Hochdruckgebiet über Europa verringert die Niederschlagswahrscheinlichkeit an und um Heiligabend.

Weiße Weihnachten vor Ihrer Haustür

Von Schneemengen wie in Westtirol oder auf der Villacher Alpe können die meisten Österreicher nur träumen. Wann gab es in Ihrem Ort zuletzt "Weiße Weihnachten"? Lassen Sie sich von Frau Holle lokalisieren oder wählen Sie manuell eine Wetterstation:

Meinen Standort verwenden