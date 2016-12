Ende für das Hausnummernchaos

Historisch gewachsen. Mit diesem Euphemismus lassen sich Dinge erklären, die aus heutiger Sicht komplett unlogisch sind, mit denen man sich heute aber dennoch herumschlagen muss. Die Vergabe von Hausnummern in unzähligen kleinen Gemeinden zum Beispiel. Hier erfolgte die Nummernvergabe häufig danach, wann das Haus gebaut wurde. Mit der Folge, dass der Ortsplan einem Adventkalender ähnelt, auf dem die passende Nummer gesucht werden muss.

Zu Zeiten, als nur ein paar weiter entfernt liegende Gehöfte davon betroffen waren, spielte das kaum eine Rolle. Doch mittlerweile sind aus kleinen Gemeinden größere geworden – und Ortsunkundige stoßen bei der Suche schnell an Grenzen. „Vor allem Einsatzorganisationen finden die Adressen nicht mehr“, sagt Daniel Kosak (ÖVP), Vizebürgermeister im niederösterreichischen Altlengbach. „Es gibt zwar Navis, aber die sind auch nicht lückenlos richtig.“ Unter anderem auch, weil es gar nicht so einfach sei, bei Google eine falsch eingetragene Hausnummer richtigstellen zu lassen.

Wer übernimmt die Kosten?

In der Wienerwaldgemeinde wird deswegen an einer Umstellung des Systems gearbeitet. Alle Verkehrswege sollen künftig eigene Namen bekommen, die Gebäude je nach Straße durchnummeriert werden. Und auch die unterschiedlichen Postleitzahlen für die einzelnen Gemeindeteile sollen vereinheitlicht werden. „Da müssen wir bei der Post um eine Vereinheitlichung verhandeln.“

Allein, derartige Umstellungen werfen viele Fragen auf.

Etwa die, welche Folgen die Umbenennung für die Bewohner hat. Aber auch, wer die entstehenden Kosten tragen muss. Hilfe bei derartigen Fragen können Gemeinden leisten, die ein derartiges Projekt bereits hinter sich gebracht haben. Heuer hat etwa die Gemeinde Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt (Land) das System umgestellt. „Wir haben fünf Katastralgemeinden“, sagt Bürgermeister Bernhard Karnthaler (ÖVP). Da haben wir manche Hausnummern fünffach gehabt. Und manche Hausnummern waren zum Teil zwei Kilometer auseinander.“

Aus vier mach zwei

Um das Problem zu lösen, vor dem viele Ortsunkundige regelmäßig standen, beschloss man eine Reform. Hausnummern und Straßenbezeichnungen wurden im gesamten Ortsgebiet nach einem einheitlichen Schema neu vergeben. Bisher unbenannten Straßen wurden Namen gegeben, Gebäude an der linken Seite erhielten eine ungerade, jene auf der rechten Seite eine gerade Hausnummer. Und schließlich wurden die vier Postleitzahlen auf zwei reduziert.

Wichtig bei der Umstellung sei vor allem eine gute Vorbereitung gewesen. Alle Eventualitäten wurden durchgespielt, die Bevölkerung laufend informiert. So gab es Infos in der Gemeindezeitung und eine Checkliste, wofür die Gemeinde zuständig ist und was die Bewohner selbst zu tun hatten – vom Ummelden des Autos bis zum Umschreiben von Dokumenten oder Ändern von Adressen bei Abos.

Führerschein, Reisepass und Staatsbürgerschaftsnachweis müssen übrigens nicht neu ausgestellt werden. Zusätzlich erstellte die Gemeinde eine Liste, auf der alte und neue Adressen gegenübergestellt wurden.

„Eine Handvoll Beschwerden“

„Nur eine Handvoll von 1800 Haushalten hat sich beschwert“, sagt Karnthaler. Oft auch über Dinge, auf die die Gemeinde gar keinen Einfluss hat, etwa veraltete Eintragungen im Navi. Und auch die Kosten hätten sich in Grenzen gehalten – die neuen Hausnummern und Straßentafeln bezahlte die Gemeinde. „Das waren 6000 bis 7000 Euro.“ Für die Bewohner sei vor allem das Ändern der Autozulassung lästig gewesen. Sonst sei die Umstellung, die mit 1. Juni erfolgte, weitgehend reibungslos verlaufen.

Wichtig sei gewesen, dass man sich eineinhalb bis zwei Jahre vorbereitet habe – „weil da so viel dranhängt, das verändert werden muss“, meint der Bürgermeister. Man habe viel gelernt – und gibt die Erfahrungen nun auch gerne weiter: „Mittlerweile“, sagt Karnthaler, „haben wir schon zehn Anfragen von anderen Gemeinden.“

(Print-Ausgabe 30. 12. 2016)