Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Kärnten

Zwei Personen sind am Montagnachmittag bei einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in St. Veit an der Glan verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte überhitztes Öl Feuer gefangen, eine 43-Jährige wurde bei einem Löschversuch im Gesicht verletzt. Ein 62-jähriger Nachbar schritt mit einem Feuerlöscher ein, er erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit brachte den Brand rasch unter Kontrolle, die weiteren Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr. Die beiden Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

(APA)