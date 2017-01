Flüchtlinge: Nachfrage an Rückkehrberatungen steigt

Der Anstieg an Rückführungen von Asylwerbern in ihre Heimatländer hat sich 2016 auch in den Caritas-Rückkehrberatungsstellen niedergeschlagen. Haben die Mitarbeiter 2015 noch rund 2000 Asylwerber bei der Rückkehr in ihr Heimatland unterstützt, waren es im Vorjahr bereits mehr als 3500, berichtet die "Kathpress" am Dienstag.

Mehr zum Thema: Flüchtlinge: Österreich erlebte 2016 ein forderndes Jahr

Seit 1. Jänner 2017 betreibt die Caritas neben Oberösterreich, Wien, Vorarlberg, Salzburg und der Steiermark auch Beratungsstellen in Tirol und Niederösterreich. Ausgebaut wurde auch in die Reintegrationshilfe in den Heimatländern der Asylwerber. In Österreich organisiert die Caritas gemeinsam mit dem "Verein Menschenrechte Österreich" (VMÖ) im Auftrag des Staates die Rückkehrerberatung.

Rückkehrhilfe von 370 Euro plus Reisekosten

Flüchtlinge, die einen negativen Asylbescheid erhalten, müssen laut Gesetz innerhalb von 14 Tagen das Land verlassen. Wer freiwillig aus Österreich ausreist, erhält eine Rückkehrhilfe von 370 Euro, der Staat übernimmt dann auch die Reisekosten. Die Kosten für eine Abschiebung muss der Asylwerber hingegen selber tragen.

In den ersten elf Monaten des Jahres 2016 erfolgten 9755 Außerlandesbringungen. Davon erfolgten 5292 Ausreisen freiwillig und 4463 zwangsweise. Im ersten Halbjahr gab es gegenüber 2015 ein Viertel mehr Rückführungen. Das Beratungsangebot der Caritas nützten 2016 vor allem Iraner, Iraker und Afghanen.

(APA)