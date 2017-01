Raumanzug in Tirol auf Mars-Tauglichkeit getestet

Die Experten des Österreichischen Weltraumforums (ÖWF) haben am Dienstag in Innsbruck die Funktionsfähigkeit eines Raumanzugs einem "Mars-Tauglichkeits-Test" unterzogen. Dieser wurde durch die Annäherung an eine Tesla-Spule vollzogen. Die verursachten statischen Blitzentladungen sind dazu in der Lage, elektrische Leitungen im Anzug statisch aufzuladen und somit unbrauchbar zu machen.

An einer circa ein Meter langen Stange hatte der Astronaut stahlähnlich wirkendes Material befestigt. Sodann blitzte es und die statischen Blitzentladungen kamen dem Raumanzug oft gefährlich nahe.

Auf dem Roten Planeten können sogenannten Staubteufel auftreten, welche wiederum Blitzentladungen mit sich bringen. Erst im Angesicht dieser Staubteufel und deren Blitzentladungen stellt sich die wahre Widerstandsfähigkeit eines Raumanzuges heraus. Aufgrund des Tests in Innsbruck sind die Forscher guter Dinge, dass im Ernstfall alles gut gehen würde.

