Lawinengefahr in Teilen Österreichs erheblich

In mehreren Bundesländern ist die Lawinengefahr am Donnerstag als erheblich ("Stufe 3") eingestuft worden. In Nordtirol liegt sie oberhalb von 2000 Metern auf Stufe 3, darunter ist sie mäßig. Am gefährlichsten sei es derzeit in Schattenhängen oberhalb von etwa 2.000 Metern, wo der vom Wind verfrachtete Neuschnee auf einer zum Teil sehr störanfälligen Altschneedecke abgelagert wurde. Besonders betroffen seien jene Bereiche, die vor den Schneefällen eher wenig vom Wind beeinflusst wurden. Dort sei es sogar wahrscheinlich, dass einzelne Wintersportler Schneebrettlawinen auslösen können.

Neuschneemengen von bis zu 50 Zentimeter haben die Lawinengefahr auch in Vorarlberg erstmals in diesem Winter auf erheblich anwachsen lassen. Diese Bewertung galt speziell für schattseitiges Steilgelände oberhalb von 1.800 Meter sowie für Abschnitte, in denen bereits Schnee gelegen war. Der Lawinenwarndienst mahnte zu defensivem Verhalten.

Seit Mittwoch ist in Vorarlberg lokal bis zu 50 Zentimeter (Norden) bzw. 30 Zentimeter (Süden) Neuschnee gefallen. Der zeitweise stürmische Wind verfrachtete diesen in großen Mengen. "Die Verbindung des Neu- und Triebschnees zur vorhandenen Altschneedecke ist meist schwach", stellte Pecl fest. In höheren Lagen werde die Situation auch am Freitag heikel bleiben.

Im Land Salzburg ist die Gefahr abgesehen von den Lungauer Nockbergen erheblich. Laut dem Salzburger Lawinenwarndienst hat sich im Gelände umfangreicher Triebschnee angesammelt, der sich in steilen Bereichen bereits durch eine einzelne Person als Schneebrett auslösen kann. Nur im Lungau wurde die Lawinengefahr als gering eingestuft.

In den Bergen herrschten "unwirtliche Verhältnisse", umriss der Lawinenwarndienst auf seiner Homepage die Situation in Salzburg am Donnerstag. Es sei bitterkalt, stürmisch und die Sicht schlecht. Der Schneesturm habe in allen Richtungen Triebschneepakete abgelegt. "Der frische Triebschnee liegt vor allem am Waldrand, in Rinnen und in den kammfernen Leehängen." Schneebrettanrisse von 30 bis 100 Zentimetern seien möglich, ebenso ein Durchreißen auf bodennahe Schichten.

